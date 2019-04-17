شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يستقر قرب أدنى مستوياته عام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم ولا يزال بالقرب من أدنى مستوى جديد عام 2019 مقابل العملة الأمريكية.



يأتي ذلك مع عزوف الأسواق العالمية عن أصول الملاذ الآمن كالين الياباني والإقبال على أسواق الأسهم بالإضافة إلى متابعة تطورات المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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وأثارت تصريحات وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" تفاؤلاً في الأسواق وإقبال على الأصول الخطرة حيث أكد اقتراب واشنطن وبكين من التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي.



وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار أمام الين الياباني بحلول الساعة 18:57 بتوقيت جرينتش عند 111.9، وسجل أعلى مستوى عند 112.05 وأقل مستوى عند 111.8.



وكان الين قد سجل أدنى مستوياته أمام الدولار في تعاملات أمس عند 112.135 قبل أن يتعافى من خسائره قليلاً.