شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أدنى إغلاق جديد هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم متأثرةً بإقبال المستثمرين على أصول المخاطرة كالأسهم بالإضافة إلى ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والتفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.



هذا، وقد أعلن وزير الخزانة الأمريكية "منوتشن" في وقت سابق هذا الأسبوع أن واشنطن وبكين تقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب التجارية بين البلدين.

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وفي هذه الأثناء، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.07 نقطة، وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.



من ناحية أخرى، كشفت بيانات حكومية عن أن الإنتاج الصناعي الأمريكي قد تراجع بنسبة 0.1% في الشهر الماضي بعد أن ارتفع بنسبة 0.1% في فبراير/شباط.



وانخفضت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.1% (ما يعادل 14.1 دولار) وأغلق عند 1277.2 دولار للأوقية، وهو أدنى إغلاق هذا العام، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1291.7 دولار وأقل سعر عند 1275.5 دولار.