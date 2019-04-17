شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع بشكل طفيف مع استمرار تدفق نتائج أعمال الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف مع تحول أنظار المستثمرين نحو صدور نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الأول والتي تؤثر بدورها على شهية المخاطرة.



وكشفت بيانات اليوم عن أن "بنك أوف اميريكا" حقق نتائج أعمال أفضل من التوقعات خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري.



من ناحية أخرى، تترقب الأسواق نتائج المفاوضات التجارية التي استمرت لأسابيع بين الولايات المتحدة والصين لا سيما بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكية "ستيف منوتشن" عن قرب التوصل إلى اتفاق بين البلدين.

Advertisements



وفي سياق منفصل، يرى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي تضر الاقتصاد وتؤثر سلبياً على النمو.



وأوضح "ترامب" أنه لولا البنك المركزي وقرارات رفع الفائدة، لقفز سوق الأسهم بما يتراوح بين خمسة آلاف نقطة وعشرة آلاف نقطة ولحقق الاقتصاد نموا بأكثر من 4%.



تأتي هذه التصريحات رغم إعلان البنك المركزي التزام الصبر في رفع الفائدة نتيجة ظهور بوادر على تباطؤ النمو.



وخلال التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.07 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.