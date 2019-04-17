شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يرتفع بشكل طفيف مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم متخلصة من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق اليوم، وذلك في ترقب لبيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة.



ووسط ترقب لتغليظ العقوبات الأمريكية ضد إيران، أشارت وكالات أنباء إلى أن مشتري الخام الرئيسيين من إيران مثل الصين وكوريا الجنوبية توقفوا عن استيراد النفط من طهران.



وفي غضون ذلك، توقعت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع إنتاج أمريكا من الخام الصخري في الشهر القادم.

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ومن المنتظر اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية بشأن مخزون الخام في الولايات المتحدة، بينما سيتم الإعلان غدا عن البيانات الرسمية.



وارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:03 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 63.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.7 دولار وأقل سعر عند 62.9 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.1% إلى 71.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 71.4 دولار وأقل سعر عند 70.7 دولار.