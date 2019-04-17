شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستقر بعد استيعاب محضر اجتماع البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية وتخلص من الخسائر التي سجلها في وقت سابق اليوم في أعقاب صدور محضر اجتماع البنك المركزي.



وأوضح البنك المركزي أن ارتفاع التضخم ومعدل البطالة ربما يضطر أعضاء لجنة السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة.

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يأتي ذلك بعد أن ثبت البنك المركزي الأسترالي معدل الفائدة عند 1.5% دون تغيير بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.9% في فبراير/شباط.



ومن الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي حذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بوجه عام خلال 2019 نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتقلبات في الأسواق المالية.



وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:08 بتوقيت جرينتش عند 0.7174، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 0.718 وسجل أقل سعر عند 0.7139.