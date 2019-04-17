شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يتخطى حاجز ثمانية آلاف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات الثلاثاء مع ترقب الأسواق لتدفق المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات الأمر الذي يؤثر على أدائها.



ومن جانبه، صرح المدير التنفيذي لشركة "بلاك روك" "لاري فينك" بأن سوق الأسهم الأمريكية على وشك تحقيق المزيد من الارتفاعات القياسية وليس التراجع.

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يأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي أكد بأنه لولا السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي، لقفزت سوق الأسهم بما يتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف نقطة إضافية.



وأظهرت بيانات حكومية أن الإنتاج الصناعي الأمريكي قد انخفض بنسبة 0.1% خلال مارس/آذار الماضي.



وخلال التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل حوالي 38 نقطة) إلى 26422 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 31 نقطة) إلى 8007 نقاط، بينما ارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.1% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 2910 نقاط.