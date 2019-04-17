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استقرار سعر البلاديوم لكنه لا يزال بعيداً عن مستواه القياسي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب نتائج المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين.


وأكد وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" على أن واشنطن وبكين تقتربان من التوصل بالفعل إلى اتفاق تجاري لكنه لم يكشف عن تفاصيل.


ولا تزال صناعة السيارات تقبل على شراء البلاديوم لاستخدامه كمكون يهدف إلى خفض انبعاثات العوادم، ورغم ذلك، يرى محللون أن المعدن تعرض لانفجار فقاعة سعرية بعد أن اقترب من حاجز 1600 دولار للأوقية.

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وأعلنت روسيا في وقت سابق هذا العام خطة لحظر تصدير البلاديوم في الفترة بين مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الثاني المقبلين.


واستقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:19 بتوقيت جرينتش عند 96.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.07 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.


وارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 14:19 بتوقيت جرينتش عند 1334.5 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1340.7 دولار وأقل سعر عند 1334 دولارا.

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