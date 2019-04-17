شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل التراجع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل مخاوف زيادة العرض مرة أخرى فى السوق ، مع اتجاه أوبك وروسيا لزيادة الإنتاج لتغطية اضطرابات الإمدادات من أماكن أخرى ، والدفاع عن الحصة السوقية ضد الولايات المتحدة التي تضخ مستويات قياسية من الإنتاج، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام الأمريكية.

بحلول الساعة 12:50بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 63.45$ للبرميل من مستوي الافتتاح 63.57$،وسجل أعلى مستوي 63.87$ ،وأدنى مستوي 63.11$.

ونزل خام برنت إلى مستوي 71.08$ للبرميل من مستوي الافتتاح 71.19$ ،وسجل أعلى مستوي 71.38$ ،وأدنى مستوي 70.78$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، وانخفضت عقود برنت بنفس النسبة تقريبا بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح بعدما سجلت فى اليوم السابق أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 71.85$ للبرميل.

قالت مصادر داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط"أوبك" إن المجموعة قد تزيد الإنتاج من تموز/يوليو القادم إذا استمرت اضطرابات الإمدادات من أماكن أخرى.

Advertisements

وقال وزير المالية الروسي "أنتون سيلوانوف" لوكالة تاس للأنباء مطلع الأسبوع إن روسيا وأوبك قد يقرران زيادة الإنتاج للدفاع عن الحصة السوقية ضد الولايات المتحدة ، لكن هذا الأمر من شأنه أن يدفع أسعار النفط لأقل من 40$ للبرميل.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك وحلفائها وعلى رأسهم روسيا المعروف باسم تحالف "أوبك بلس" فى حزيران/يونيو القادم ، لتحديد ما إذا كانوا سيستمرون فى خفض المعروض فى السوق.

وينفذ التحالف اتفاقا لخفض الإنتاج العالمي بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير الماضي.

وتضخ الولايات المتحدة حاليا مستويات قياسية من الإنتاج عند 12.2 مليون برميل يوميا بفضل طفرة النفط الصخري.

وقالت الحكومة الأمريكية إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج البلاد من سبع تشكيلات رئيسية من الزيت الصخري بحوالي 80 ألف برميل فى أيار/مايو القادم إلى مستوي قياسي عند 8.46 مليون برميل يوميا.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الرابع على التوالي ،وتصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية .