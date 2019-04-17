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شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يرتفع بأكثر من 1.5% ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من1.5% بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع تمسك أسعار ثاني أكبر رقمية فى العالم بالتداول أعلى 160$ ، وبدعم انتعاش معظم العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.
في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:22 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 162.35$ بارتفاع قدره 2.43$ بنسبة 1.5%،حيث سعر الافتتاح عند 159.92$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 163.76$ ،وأدنى سعر عند 159.47$.
فقد الايثريوم بالأمس نسبة 4.8% ، فى رابع خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 156.02$ لكل وحدة ايثريوم.
وفقدت ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم"الايثريوم" نسبة 4% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أسابيع ، بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 187.26$ لكل وحدة ايثريوم.
ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بأكثر من 2 مليار$ إلى إجمالي 173 مليار$ ، مع صعود معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.
يدعم ارتفاع الايثريوم حاليا بخلاف عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين ، تمسك الأسعار بالتداول أعلى حاجز 160$ ، بالإضافة إلى انتعاش معظم العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.
من ناحية أخرى ، إضافة بورصة Coincheck اليابانية عملتين من العملات المشفرة للتداول خارج البورصة OTC يسمح للعملاء المؤسسيين بتبادل تلك العملات على نطاق واسع.
وبورصة Coincheck التي بدأت تشغيل خدمة " Bitcoin OTC" فى بداية الشهر الجاري ، تقدم الآن الايثريوم والربيل ثاني وثالث أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية فى العالم للتداول خارج البورصة.
ومن المعروف أن مكاتب OTC تقدم خدمات متخصصة للمتداولين ذوى الحجم الكبير ، مما يسمح لهم بالتوفير فى الرسوم وتجنب الكثير من العقبات التي تواجه عمليات شراء أو بيع استثمارات تشفير كبيرة عبر الطرق القياسية.
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