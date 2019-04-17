شكرا لقرائتكم بورصة الكويت تسجل ارتفاعاً في معدلات الأداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 14 ساعة في 16 أبريل 2019 - اخر تحديث في 16 أبريل 2019 / 18:23

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاثنين) ارتفاعا في معدلات الاداء التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المنفذة، اذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 17 في المئة الى 40 مليون دينار في مقابل 34 مليونا لليوم السابق فيما صعدت الكمية المتداولة 13 في المئة الى 216 مليون سهم في مقابل 192 مليونا ، وارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 8768 صفقة في مقابل 7697 صفقة بنسبة 14 في المئة.



Advertisements

وتزامن مع ذلك ارتفاعا في مؤشرات بورصة الكويت، إذ صعد مؤشر السوق الاول بنسبة 0.75 في المئة تعادل 46 نقطة، صعودا الى مستوى 6182 نقطة في مقابل 6136 نقطة اليوم السابق، فيما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.08 في المئة تعادل 62 نقطة الى 5795 نقطة في مقابل 5732 نقطة ، وسجل مؤشر السوق الرئيس أكبر زيادة 1.95 في المئة الى 5058 نقطة.

وجاء سهم « وطني » في صدارة الاسهم الرابحة ، بعد ارتفاع سعره 2.07 في المئة، وصولاً إلى 936 فلس، حقق بها أكبر سيولة في البورصة بلغت 7.3 مليون دينار، جاءت من تداول 7.9 مليون سهم.

وحقق سهم « بوبيان ب» أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 2.74 في المئة، هبوطا إلى 923 فلس، من تداول 597 ألف سهم، قيمتها بلغت 556 ألف دينار، نُفذت من خلال 220 صفقة .

وسجل سهم « خليج ب» ثاني أكبر سيولة متداولة بلغت 4.76 مليون دينار، تراجع سعره خلالها 0.31 في المئة الى 317 فلس، من تداول 15 مليون سهم.