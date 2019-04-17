1.6 مليون أجنبي يغادرون سوق العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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غادر سوق العمل السعودي نحو 1.6 مليون عامل أجنبي خلال عامي 2017 و2018، أغلبهم من قطاع التشييد، بحسب تقرير شركة جدوى للاستثمار، مشيرا إلى أن العام الماضي لوحده شهد مغادرة نحو مليون عامل أجنبي يمثلون نسبة 62.5% من إجمالي المغادرين خلال العامين.

وأرجع التقرير أسباب مغادرة الأجانب، بدرجة كبيرة، إلى تطبيق رسوم مرافقي العاملين بدءا من يوليو 2017 وتطبيق رسوم العمالة الأجنبية منذ يناير 2018، إضافة إلى تفعيل برامج وسياسات توظيف السعوديين.

وأوضحت جدوى للاستثمار أن جميع القطاعات الاقتصادية شهدت تراجعا في عدد العاملين الأجانب خلال العام الماضي 2018، كان أكثرها قطاع التشييد بنحو 910 آلاف أجنبي يمثلون نسبة 57%، فيما شهد قطاع التجارة الذي يشمل أنشطة تجارة الجملة والتجزئة مغادرة 340 ألف عامل أجنبي، وتوزعت الأعداد الباقية على القطاعات الأخرى.

وأكدت أن 5 قطاعات سجلت ارتفاعا في توظيف السعوديين خلال 2018، شملت قطاع الخدمات الاجتماعية بنحو 52 ألف سعودي، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنحو 43 ألفا، إضافة إلى توظيف نحو 20 ألفا في قطاعي الخدمات المالية والبريد والاتصالات و10 آلاف آخرين في قطاع التعدين والمحاجر.

زيادة تدريجية للتوطين

وتوقعت جدوى زيادة تدريجية في توظيف السعوديين في عدد من القطاعات خلال الفترة القادمة، ومنها قطاع التجارة، مبينة أن القطاع شهد موجة كبيرة من السعودة منذ سبتمبر 2018 إلى غاية يناير 2019.

وقالت إنها تتوقع أن يسهم برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية في إيجاد المزيد من الوظائف في عدد من القطاعات، كالتصنيع، والتعدين، والتجارة، وذلك من خلال التركيز على الخدمات اللوجستية المحلية والمبادرات الموجهة نحو التصدير.

ارتفع معدل السعودة

وأشار التقرير إلى ارتفع معدل السعودة في القطاع الخاص إلى 21.8% عام 2018 مقارنة بـ 19.9% في 2017. وهو ما يظهر وجود 78% من العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين.

ولفت إلى تراجع طفيف في معدل البطالة الكلي بين السعوديين إلى 12.7%، نهاية 2018 مقارنة بـ 12.8% سجلها عام 2017 بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

زيادة مشاركة المرأة

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وأوضح التقرير أنه بينما تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة وسط الذكور بدرجة طفيفة خلال العام، نجد أن معدل المشاركة وسط الإناث واصل ارتفاعه، مسجلا معدل مشاركة خلال فترة تزيد على عامين.

وقال إن هذه «الزيادة في مشاركة القوى العاملة وسط الإناث ساهمت على الأرجح في تراجع معدل البطالة وسط الإناث في أواخر العام. وأرجع ارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة وسط الإناث، إلى المبادرات العديدة التي قدمتها وزارة العمل لدعم توظيف الإناث.

مبادرة جديدة للتوطين

وتوقع التقرير زيادة تدريجية في توظيف السعوديين في 12 نشاطا قصرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العمل فيها بالكامل على المواطنين، والتي شهدت موجة كبيرة من السعودة خلال ثلاث مراحل امتدت من سبتمبر 2018 إلى يناير 2019».

ولفت التقرير إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نفذت جهودا متنوعة تعزز فاعلية سوق العمل السعودي، وقدمت أخيرا مبادرة جديدة لتوطين الوظائف في عدد من القطاعات التي شهدت إقبالا كبيرا من الراغبين في التوظيف كقطاعات التطوير العقاري، والصحة، وتقنية المعلومات، والمطاعم، ومبيعات الأدوية، ووظائف المحاسبين.

الأجانب المغادرون:

الإجمالي 1.6 مليون عامل

2017

600000 أجنبي

2018

1000000 أجنبي

3 أسباب رئيسة للمغادرة :