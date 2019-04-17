السعودية في قائمة كبار حاملي السندات الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تقدمت السعودية إلى المركز 11 عالميا ضمن قائمة كبار حاملي السندات الأمريكية خلال فبراير 2019 مقارنة بالمركز 12 خلال يناير من العام الحالي، وذلك بعد رفع حيازتها من السندات الأمريكية لتعود لمركزها الذي أنهت عليه عام 2018.

وأظهر التقرير الشهري لوزارة الخزانة الأمريكية الصادر أمس زيادة السعودية لحيازتها من السندات وأذون الخزانة الأمريكية خلال فبراير 2019، بنحو 4.4 مليارات دولار، لتسجل 167 مليار دولار مقابل 162.6 مليار دولار في يناير 2019 بارتفاع شهري نسبته 2.7%.

وتأتي زيادة حيازة المملكة للسندات الأمريكية في فبراير الماضي بعد الانخفاض الذي شهدته خلال يناير 2019، والذي بلغ 9 مليارات دولار بتراجع 5.2%، لتعوض المملكة في فبراير جزءا من الانخفاض الذي سجلته في يناير.

وتتوزع حيازة المملكة من السندات وأذون الخزانة الأمريكية ما بين 120.15 مليار دولار طويلة الأجل بنسبة 72% ونحو 46.83 مليار دولار، سندات وأذون خزانة قصيرة الأجل بنسبة 28%.

وخلال عامي 2017 و2018 ضخت المملكة 68.8 مليار دولار استثمارات جديدة في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنسبة زيادة 66.9%، حيث شهد عام 2018 حيازة المملكة للسندات ضخ 24 مليار دولار استثمارات جديدة بزيادة نسبتها 16.4%، فيما شهد 2017 ضخ 44.6 مليار دولار بنسبة زيادة 43.4%.

ووفقا للبيانات المنشورة فإن السعودية الأولى في الشرق الأوسط وعربيا استثمارا في سندات الخزانة الأمريكية، تليها الإمارات في المركز 21 باستثمارات 54.5 مليار دولار، بعد أن انخفضت من نحو 56.0 مليار دولار في يناير 2019، ثم الكويت في المركز 24 عند 42.3 مليار دولار، حيث ارتفعت من نحو 40.8 مليار دولار في يناير 2019.

وتتصدر الصين المستثمرين في السندات وأذونات الخزينة الأمريكية بإجمالي 1.131 تريليون دولار، تليها اليابان بقيمة 1.07 تريليون دولار، ثم البرازيل بقيمة 307.7 مليارات دولار، والمملكة المتحدة بقيمة 283.8 مليار دولار، وحلت أيرلندا خامسة بقيمة 274.1 مليار دولار.

كبار حائزي السندات الأمريكية (فبراير 2019)

1 الصين 1130.9

2 اليابان 1072.4

3 البرازيل 307.7

4 المملكة المتحدة 283.8

5 أيرلندا 274.1

6 لوكسمبورغ 226.8

7 سويسرا 225.9

8 جزر الكايمان 210.1

9 هونج كونج 202.4

10 بلجيكا 182.0

11 السعودية 167.0

12 تايوان 164.9

13 الهند 144.3

14 سنغافورة 130.6

15 فرنسا 115.9

القيمة (مليار دولار)

حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية

143.7

150.9

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151.2

159.9

162.2

164.3

166.8

169.5

176.1

171.3

169.9

171.6

162.6

167.0

(3.8)

+ 7.3

+ 8.7

+ 2.1

+ 2.7

(1.4)

+ 1.7

( 9.0 )

+ 4.4

+ 0.3

+ 2.3

+ 2.5

( 4.8 )

+ 6.6

القيمة (مليار دولار)

التغير (مليار دولار)