GEMS باكورة استثمارات شركة إعادة التدوير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أمس، على اتفاقية نهائية للاستحواذ على جميع أسهم شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS)، من جدوى للاستثمار، ومن المتوقع اكتمال صفقة الاستحواذ خلال الربع الثاني من 2019.

وتحرص الشركة على الاستثمار في الشركات المتخصصة بجميع جوانب أنشطة معالجة المواد القابلة للتدوير، ومنها المواد الورقية والبلاستيكية والمعدنية، ضمن سلسلة القيمة في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى تعزيز فرص النمو والمشاركة مع القطاع الخاص، كما أن من شأن هذه الجهود أن تسهم في تحقيق العديد من المكاسب البيئية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة، حيث تتطلع الشركة للمساهمة بأكثر من 37 مليار ريال (10 مليارات دولار) من إجمالي الناتج المحلي، وجذب ما قيمته 6 مليارات ريال ( 1.6 مليار دولار) من الاستثمارات الخارجية إلى المملكة وخلق نحو 23 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2030.

وعملت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير منذ تأسيسها، على إعداد استراتيجية لتطوير قطاعات معالجة المواد القابلة للتدوير في المملكة.

الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير:

أسسها صندوق الاستثمارات العامة في 2017، ضمن أهدافه لتنمية وتطوير قطاعات جديدة داخل المملكة، وتسعى الشركة للتطوير والامتلاك والتشغيل والاستثمار في القطاع داخل المملكة، وذلك لبناء منظومات متكاملة لإدارة المواد القابلة للتدوير، إذ يشمل ذلك توظيف أحدث تقنيات المعالجة وإعادة التدوير، وتطوير مرافق متخصصة لتوليد الطاقة بما يدعم البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

وتعمل تحت إشراف مجلس إدارة على درجة عالية من الخبرة، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وفي مايو 2018، تم تعيين جيروين فينسنت، عضو مجلس الإدارة، لمنصب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التدوير، الذي يتمتع بخبرة تفوق العشرين عاما على المستويات الإقليمية والدولية في قطاع معالجة المواد القابلة للتدوير.

شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS):

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من كبرى الشركات العاملة في مجال معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير في المملكة، حيث توفر خدمات إدارة المواد الخطرة القابلة للتدوير، وغيرها من الخدمات الصناعية والهندسية للشركات العاملة في قطاع النفط والبتروكيماويات والتصنيع، وذلك عبر فريق متخصص من الخبراء والمهندسين.

شركة جدوى للاستثمار:

شركة استثمارية سعودية مقرها مدينة الرياض وتتخصص في إدارة الاستثمارات وتقديم الخدمات الاستشارية، وتبلغ قيمة الأصول الخاضعة لإدارة الشركة نحو 25 مليار ريال في مجالات الأسهم العامة والملكية الخاصة والعقارات.

أولى الصفقات

«يسرنا أن نعلن عن أولى الصفقات الاستثمارية الكبرى للشركة السعودية لإعادة التدوير، في إطار سعي الشركة لتفعيل دورها في تنمية قطاع معالجة المواد القابلة للتدوير في المملكة، وتتمتع شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS) بمكانة راسخة ودور فاعل في هذا القطاع بالمملكة، ونتطلع قدما للاستفادة من الخبرات والكفاءات العالية التي تتمتع بها الشركة في تعزيز حضورنا في قطاع معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير، مع حرصنا في الوقت نفسه على تطوير وتوسيع أعمال الشركة».

جيروين فينسنت - الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التدوير

نمو سريع

«منذ بدء عمليات شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية قبل عشرة أعوام، حققت نموا سريعا لتصبح اليوم الأولى في قطاع خدمات معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير على مستوى منطقة الخليج العربي، ويشكل الانضمام إلى الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير بداية لمرحلة جديدة وواعدة في مسيرة الشركة الحافلة بالإنجاز والابتكار والعمل المستمر على توظيف أحدث التقنيات والمعايير المتطورة في القطاع لتسهم على المدى البعيد في تحقيق الأهداف الوطنية للمملكة على مستوى الاستدامة البيئية والاقتصادية».

طارق السديري - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جدوى للاستثمار