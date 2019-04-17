- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 16-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.91% بما يعادل 0.38 نقطة ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة استقراره أدنى مستوى 41.93 ، ليستهدف مستوى الدعم 40.52 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه
كانت هذه تفاصيل خبر فايزر يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 16-04-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.