شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 16-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.91% بما يعادل 0.38 نقطة ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة استقراره أدنى مستوى 41.93 ، ليستهدف مستوى الدعم 40.52 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه