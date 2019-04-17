ماكدونالدز يخترق مقاومة محورية – تحليل – 16-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح باختراق مستوى المقاومة المحوري 190.88 ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.13% بما يعادل 0.25 نقطة ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 190.88 ، ليستهدف مستوى المقاومة 196.72 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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