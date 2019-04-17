شكرا لقرائتكم خبر عن تيسلا يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل – 16-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.36% بما يعادل 0.95 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وأخيراً في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه هابطة تحد تداولاته الأخيرة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 277.67 ، ليستهدف مستوى الدعم 254.46 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه