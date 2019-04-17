شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان يجني أرباحه – تحليل – 16-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، ليجني أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة 46.28 ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.31% بما يعادل -0.61 نقطة ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول السهم تصريف تشبعه الشرائي بها ، كل ذلك يأتي وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 46.28 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 49.89 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه