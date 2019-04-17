التابا ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل – 16-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وياتي هذا الانخفاض على اثر ثبات مستوى المقاومة 77.17 ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.01% بما يعادل -2.31 نقطة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 77.17 من جديد استعداداً لمهاجمته .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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