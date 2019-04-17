شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 16-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الداش كوين تداولات إيجابية طفيفة بعد اختبار مستوى 115.60 هذا الصباح، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 الضغط سلباً على السعر، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط التي تعتمد على الثبات دون مستوى 129.60، في حين تتواجد أهدافنا الرئيسية التالية عند 103.25 ثم 101.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.00 والمقاومة 129.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط