شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 16-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر اللايتكوين دعم قوي عند مستوى 75.25، ليظهر بعض الميل الصاعد الآن ويقترب من اختبار المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر دون 84.65، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة، مع الإشارة إلى أن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 69.43 وتمتد إلى 60.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.00 والمقاومة 84.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط