الارشيف / الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 16-04-2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 16-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر اللايتكوين دعم قوي عند مستوى 75.25، ليظهر بعض الميل الصاعد الآن ويقترب من اختبار المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر دون 84.65، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة، مع الإشارة إلى أن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 69.43 وتمتد إلى 60.00.

 

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.00 والمقاومة 84.65

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 16-04-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا