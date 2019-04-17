شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 16-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الإيثريوم بعض الميل الصاعد الذي يتأثر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، وقد يجري اختباراً للمقاومة المحورية 170.76 قبل استئناف الانخفاض المتوقع لهذا اليوم، وبما أن السعر دون المقاومة المذكورة، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 154.00 كهدف تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 145.00 والمقاومة 170.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط