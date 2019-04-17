"تحديث الصناعة" ينظم مؤتمر المنتدى الروسى الدولى بمشاركة طه والسويدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة الصناعة والتجارة، اليوم الأربعاء مؤتمر ترويجى للمعرض والمنتدى الروسى الدولى "الأسبوع الصناعى الكبيرة"، فى مقر اتحاد الصناعات بمشاركة رئيس الاتحاد والمهندس أحمد طه مساعد أول وزير الصناعة والتجارة. Advertisements كما يشارك بفعليات الحدث نقولاى أصلانوف القنصل التجارى لروسيا فى مصر، وأنتون أترشكين النائب الأول لمدير شركة فورميكا، وجان نوقر الرئيس التنفيذى لـ AHK، وجر يجورى سوسنن نائب رئيس المشروع النووى بالضبعة "شركة روس أتوم". وقال مركز تحديث الصناعة، إن المنتدى الروسى والمقرر عقده خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2019 فى مصر يعد أحد أكبر المعارض المتخصصة فى مجال الصناعات الهندسية، وهو يقام على غرار نظيره الروسى وهو معرض INNPROM

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