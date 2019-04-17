شكرا لقرائتكم خبر عن مخزون النفط الأمريكي ينخفض 3.1 مليون برميل والان نبدء بالتفاصيل
وهبطت مخزونات الخام 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أبريل إلى 452.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين لزيادة قدرها 1.7 مليون برميل.
وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.6 مليون برميل.
وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 2.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بنزولها 846 ألف برميل.
وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن معدلات استهلاك المصافي من الخام زادت 35 ألف برميل يوميا.
وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 594 ألف برميل يوميا إلى 6.6 مليون برميل يوميا.
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