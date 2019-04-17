الارشيف / الاقتصاد

مخزون النفط الأمريكي ينخفض 3.1 مليون برميل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مخزون النفط الأمريكي ينخفض 3.1 مليون برميل والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات البنزين وارتفع مخزون نواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أبريل إلى 452.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين لزيادة قدرها 1.7 مليون برميل.

وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.6 مليون برميل.

Advertisements

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 2.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بنزولها 846 ألف برميل.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن معدلات استهلاك المصافي من الخام زادت 35 ألف برميل يوميا.

وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 594 ألف برميل يوميا إلى 6.6 مليون برميل يوميا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مخزون النفط الأمريكي ينخفض 3.1 مليون برميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا