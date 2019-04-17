شكرا لقرائتكم خبر عن شركات حجاج الداخل تعرض أسعارها منتصف رمضان والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف: إنه سيتم خلال شهر شوال القادم فتح المسار الإلكتروني للراغبين في التسجيل للحج، ويتوقع أن تكون أسعار الحج هذا العام معتدلة، وأنه من المحتمل دمج عدد من الشركات والمؤسسات هذا العام وذلك لتقديم خدمات أفضل لحجاج الداخل.
وأبان الحقباني أن توقيع المجلس اتفاقية مع البنك الإسلامي لمشروع الهدي والأضاحي بتوفير 100 ألف كوبون ضحية لحجاج الداخل كان ضمن المبادرات التي يقوم بها المكتب التنسيقي والهدف من ذلك توفير خدمة كوبونات الأضاحي في مخيمات حجاج الداخل، متوقعا أن توفير 100 ألف أضحية لحجاج الداخل عن طريق مشروع الأضاحي لن يكون له تأثير على أسعار المواشي المحلية.
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