شكرا لقرائتكم خبر عن شركات حجاج الداخل تعرض أسعارها منتصف رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل عبدالرحمن الحقباني أن شركات ومؤسسات حجاج الداخل البالغ عددها أكثر من 230 شركة ومؤسسة سوف تفتح أبوابها لتقديم عروض أسعار تكلفة حجاج الداخل خلال منتصف شهر رمضان القادم، وذلك لتمكين من يرغب في تأدية فريضة الحج من المواطنين والمقيمين من الاطلاع على عروض كل شركة ومؤسسة مرخص لها وكذلك الاطلاع على مواقع المخيمات المخصصة لكل شركة في المشاعر المقدسة.

وأضاف: إنه سيتم خلال شهر شوال القادم فتح المسار الإلكتروني للراغبين في التسجيل للحج، ويتوقع أن تكون أسعار الحج هذا العام معتدلة، وأنه من المحتمل دمج عدد من الشركات والمؤسسات هذا العام وذلك لتقديم خدمات أفضل لحجاج الداخل.

وأبان الحقباني أن توقيع المجلس اتفاقية مع البنك الإسلامي لمشروع الهدي والأضاحي بتوفير 100 ألف كوبون ضحية لحجاج الداخل كان ضمن المبادرات التي يقوم بها المكتب التنسيقي والهدف من ذلك توفير خدمة كوبونات الأضاحي في مخيمات حجاج الداخل، متوقعا أن توفير 100 ألف أضحية لحجاج الداخل عن طريق مشروع الأضاحي لن يكون له تأثير على أسعار المواشي المحلية.