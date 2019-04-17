شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «منتدى الشرقية التجاري 2019» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

تنطلق اليوم فعاليات «منتدى الشرقية التجاري 2019» تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الذي تنظمه غرفة الشرقية كأحد أنشطة اللجنة التجارية، تحت شعار «مستقبل التجارة الإلكترونية» بمقرها الرئيس.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي: إن هذا المنتدى يبحث جملة من الموضوعات المهمة من خلال جلستي حوار، يشارك فيهما ثمانية من الخبراء والمتخصصين، بينهم مسؤولون حكوميون، ورؤساء تنفيذيون في بعض الشركات والمؤسسات الوطنية، تتناول الجلسة الأولى موضوع (تشريعات وأنظمة التجارة الإلكترونية وأثرها على قطاع التجزئة)، أما الجلسة الثانية فتتناول «قصص نجاح عدد من المؤسسات في مواجهة التحديات والصعوبات».

وذكر أن المنتدى إذ يركز على مسألة التشريعات والأنظمة الخاصة بالتجارة الإلكترونية؛ ذلك لما تشكله هذه المسألة من تأثير مباشر على تطور هذا النوع من التجارة، التي لن تسير بشكل يحقق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني إلا إذا كانت التشريعات والأنظمة دقيقة وواضحة وصريحة، وهذا ما لمسناه في السنوات الأخيرة من صدور العديد من القرارات المنظمة للنشاط التجاري الإلكتروني.

من جانبه، أشار رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق إلى أن استعدادا كبيرا بذلته اللجنة العلمية للمنتدى، واختارت عددا من الخبراء والمتحدثين ممن يملكون الخبرة والمعرفة والتجربة، وبعضهم من رجال الأعمال المميزين في مجالات عملهم، خصوصا مسألة التجارة الإلكترونية، وبعضهم مسؤولون في بعض الدوائر المعنية بالنشاط التجاري، متوقعا أن يكون المنتدى إضافة أخرى للنشاط التجاري في المنطقة الشرقية.