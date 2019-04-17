شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستثمارات العامة» يستحوذ على «GEMS» للخدمات البيئية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة أمس، عن توقيعها على اتفاقية نهائية للاستحواذ على جميع أسهم شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS)، من جدوى للاستثمار، ومن المتوقع اكتمال صفقة الاستحواذ خلال الربع الثاني من 2019م.

» تنمية قطاع التدوير

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التدوير جيروين فينسنت: يسرنا أن نعلن عن أولى الصفقات الاستثمارية الكبرى للشركة السعودية لإعادة التدوير، وذلك في إطار سعي الشركة لتفعيل دورها في تنمية قطاع معالجة المواد القابلة للتدوير في المملكة، وتتمتّع شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS) بمكانة راسخة ودور فاعل في هذا القطاع بالمملكة، ونتطلع قدماً للاستفادة من الخبرات والكفاءات العالية التي تتمتع بها الشركة في تعزيز حضورنا في قطاع معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير، مع حرصنا في الوقت نفسه على تطوير وتوسيع أعمال الشركة.

» بداية لمرحلة جديدة

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جدوى للاستثمار، طارق السديري أنه منذ بدء عمليات شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية قبل عشرة أعوام، حققت نمواً سريعًا لتصبح اليوم الأولى في قطاع خدمات معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير على مستوى منطقة الخليج العربي، ويشكل الانضمام إلى الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير بداية لمرحلة جديدة وواعدة في مسيرة الشركة الحافلة بالإنجاز والابتكار والعمل المستمرّ على توظيف أحدث التقنيات والمعايير المتطورة في القطاع لتسهم على المدى البعيد في تحقيق الأهداف الوطنية للمملكة على مستوى الاستدامة البيئية والاقتصادية.

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» أهمية (GEMS)

وتعدّ شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS) من كبرى الشركات العاملة في مجال معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير في المملكة، حيث توفر خدمات إدارة المواد الخطرة القابلة للتدوير، وغيرها من الخدمات الصناعية والهندسية للشركات العاملة في قطاع النفط والبتروكيماويات والتصنيع، وذلك عبر فريق متخصص من الخبراء والمهندسين.

» أغراض الشركة

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أسس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير في 2017م، وذلك ضمن أهدافه لتنمية وتطوير قطاعات جديدة داخل المملكة، وتسعى الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير بصفتها الشركة الوطنية الرائدة في قطاع معالجة المواد القابلة للتدوير للتطوير، وامتلاك وتشغيل، والاستثمار في القطاع داخل المملكة، وذلك لبناء منظومات متكاملة لإدارة المواد القابلة للتدوير، إذ يشمل ذلك توظيف أحدث تقنيات المعالجة وإعادة التدوير، وتطوير مرافق متخصصة لتوليد الطاقة بما يدعم البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

وتحرص الشركة على الاستثمار في الشركات المتخصصة بجميع جوانب أنشطة معالجة المواد القابلة للتدوير (على سبيل المثال وليس الحصر المواد الورقية والبلاستيكية والمعدنية) ضمن سلسلة القيمة في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى تعزيز فرص النمو والمشاركة مع القطاع الخاص، كما أن من شأن هذه الجهود أن تسهم في تحقيق العديد من المكاسب البيئية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة، حيث تتطلّع الشركة للمساهمة بأكثر من 37 مليار ريال من إجمالي الناتج المحلي، وجذب ما قيمته 6 مليارات ريال من الاستثمارات الخارجية إلى المملكة وخلق نحو 23 ألف فرصة عمل جديدة وذلك بحلول 2030م.