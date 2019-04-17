شكرا لقرائتكم خبر عن كفاءة الطاقة: مكيفات الاسبليت موفرة للطاقة والان نبدء بالتفاصيل
ورجح مختصون في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، السبب أن حد مستوى كفاءة الطاقة لمكيفات الشباك لا يمكن للصانع أو المصنع زيادته حيث يصل إلى حد معين فقط، في المقابل مكيفات الاسبليت يمكن للصانع أو المصنع الزيادة في مستوى كفاءة الطاقة.
وبين مختصون أنه تسهيلا من البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة لقراءة مؤشر كفاءة الطاقة للمستهلكين وضع في بطاقة كفاءة الطاقة والتي لا بد من توفرها على أجهزة التكييف، أحد محتويات البطاقة «المستويات» وكل مستوى أمامه حرف في اللغة العربية وهي على الشكل التالي: «أ، ب، ج، د، هـ، و، ز»، وهذه المستويات تعبر عن مؤشر كفاءة الطاقة حيث كلما ارتفع المؤشر تكون كفاءة الطاقة للمكيف عالية، بمعنى آخر أي أنه موفر للطاقة بشكل أكبر.
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