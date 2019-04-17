اكتتاب «فينابر» في مايو.. والإدراج بلندن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت «فينابر» للمدفوعات، خططها للمضي قدماً في اكتتابها العام الأولي في بورصة لندن، وذلك بعد أسبوع من كشف الشركة عن أنها تدرس عملية الطرح. وأوضحت الشركة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، أن السعر النهائي لأسهمها سيتم تحديده بعد الاكتتاب الذي من المتوقع أن يتم في مايو /أيار المقبل.

وقال بيناي شيتي، المدير التنفيذي: «يسعدنا أن نعلن عن عزمنا طرح أسهم فينابر في بورصة لندن. وعلى مدى العقود الأربعة الماضية قمنا ببناء أصول عالمية متجذرة بقوة في أسواق المدفوعات والعملات الأجنبية». (رويترز)