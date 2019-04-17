«الشارقة الإسلامي» يدشّن موسم النتائج بنمو 6%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

حقق مصرف الشارقة الإسلامي، أرباحاً صافية عن الربع الأول لهذا العام بلغت 151.7 مليون درهم مقارنة بمبلغ 143.1 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 6%، كما بلغ إجمالي أصول المصرف 42.8 مليار درهم بنهاية الربع الأول لهذا العام ليستقر في نفس مستوى نهاية العام 2018.

وعلى جانب الأصول، بلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة للعملاء 24.5 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2019 مقارنة بمبلغ 24.1 مليار درهم بنهاية عام 2018، بارتفاع قدره 357.1 مليون درهم وبنسبة 1.5%.

ونتيجة ذلك، استمر المصرف في اتباع استراتيجيته المتحفظة لإبقاء مستوى السيولة فوق نسبة 20% من إجمالي الأصول، حيث بلغ إجمالي الأصول السائلة 9.4 مليار درهم أي ما يعادل 21% من إجمالي الأصول، وذلك بنهاية الربع الأول من عام 2019.

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وعلى جانب المطلوبات، استقرت ودائع العملاء خلال العام لتصل إلى 26.4 مليار درهم، مستقرة في نفس مستوى نهاية العام السابق.

وعلى صعيد أرباح المصرف، بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 329.2 مليون درهم بنهاية الربع الأول من العام مقارنة ب 254.8 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2018 بزيادة قدرها 74.4 مليون درهم، أي ما نسبته 29.2%.

كما ارتفع معدل العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى 11.32% في نهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة ب9.36% في نهاية ديسمبر 2018، وارتفع معدل العائد السنوي على متوسط إجمالي الموجودات إلى 1.36% في نهاية الربع الأول مقارنة ب1.23% في نهاية عام 2018.

ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 5.4 مليار درهم، والتي تمثل 11.94% من إجمالي موجودات المصرف، ونسبة كفاية رأس المال بلغت 16.62%.