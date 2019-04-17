61.48 مليون تداولات «أبوظبي الأول»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.16% إلى مستوى 5213.63 نقطة، مع تراجع أسهم شركات البنوك والطاقة والسلع والخدمات.

شهد السوق تداول 92.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 214.57 مليون درهم، نفذت من خلال 1807 صفقات، وجرى تداول أسهم 26 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، فيما تراجعت أسعار 10 شركات أيضاً.

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وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 61.48 مليون درهم، وتراجع بنسبة 0.88% مغلقاً عند 15.82 درهم، تلاه سهم «الاتحاد الوطني» بسيولة بقيمة 42.7 مليون درهم، وتراجع بنسبة 0.18% ليغلق عند 5.4 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات وصلت إلى 25.7 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 2.85% إلى 9.37 درهم.

وكان أكبر الرابحين سهم «إشراق» بنسبة ارتفاع 7% مغلقاً عند 0.54 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري»، ثم سهم «ميثاق»، وزاد بنسبة 2.65% إلى 0.7 درهم.

وعلى العكس، انخفض سهم «أم القيوين الوطني» 9.69% إلى 2.33 درهم، تلاه من حيث التراجع سهم «طاقة» بنزوله 5.32% إلى 0.89 درهم، ثم سهم «الخليج للمشاريع الطبية» وهبط بنسبة 3.3% إلى 1.45 درهم.