جامعة حمدان الذكية تطلق أول منطقة إبداعية حرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقّعت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» مذكرة تفاهم مع «ديلوس» (Delos)، الشركة التي أصبحت بموجب المذكرة شريكاً رسمياً للجامعة في إطلاق باكورة المناطق الاقتصادية والإبداعية الحرة في دولة الإمارات، تماشياً مع «استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة» الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي لدعم الشباب وتطوير المناهج والمفاهيم التعليمية استناداً إلى الابتكار والتكنولوجيا.

تكمن أهمية التعاون الجديد في كونه إضافة مهمة لشبكة الشراكات الدولية التي تحرص الجامعة على تأسيسها لخلق بيئة تعليمية داعمة للنشاط الاقتصادي والإبداعي، استكمالاً لدورها السبّاق في تخريج رواد أعمال عوضاً عن باحثين عن عمل تحقيقاً لبنود «وثيقة الخمسين».

وقال الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة: «نرحّب بانضمام «ديلوس» كشريك استراتيجي لنا في إطلاق أول منطقة اقتصادية وإبداعية حرة في دولة الإمارات ضمن «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، حرصاً منا على العمل وفق محددات «استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في سبيل تعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في دعم التوجه الوطني نحو تأسيس جيل جديد من الخريجين المبدعين والمؤهلين لتوجيه دفة الابتكار وريادة الأعمال في خدمة مسار التنمية، بما يحقق بنود «وثيقة الخمسين» التي تجسد الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي أفضل مدينة في العالم».

وأكّد العور أهمية تأسيس شراكة استراتيجية متينة مع «ديلوس» كونها إضافة مهمة وقيّمة للإنجازات الرائدة والمتلاحقة، واضعة أسساً متينة لمواصلة الارتقاء بالمعايير المتبعة لدى«جامعة حمدان بن محمد الذكية» لمواصلة ترسيخ مكانتها المرموقة في مصاف أفضل جامعات التعليم الذكي في العالم، لافتاً إلى أنّ الخطوة النوعية تجسد المبدأ الجوهري للجامعة المتمثل في «التشارك في النمو» في سبيل المضي قدماً في مسيرة إعادة هندسة مستقبل التعليم العالي استناداً إلى ركائز ثلاث هي «الابتكار والانطلاق والتحول»، مع التركيز على تطوير أدوات وآليات جديدة لصنع واستشراف المستقبل. ولفت العور إلى أنّ خطط تحويل الحرم الجامعي إلى مبنى مستدام تأتي تماشياً مع التوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في دعم التوجه الوطني في دولة الإمارات التي تتبنى سياسة واضحة في تحقيق استدامة البيئة للأجيال المقبلة.

واختتم العور: «يعكس تقدّمنا للحصول على «شهادة ويل» حرصنا المستمر على مطابقة أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة والابتكار، سيّما وأنّها تمثل معياراً عالمياً للاعتراف بالمباني المتكاملة التي تمثل بيئات مثالية لتعزيز صحة ورفاهية وسعادة الأفراد. ونلتزم من جانبنا بالتعاون مع الفريق العلمي والبحثي التابع ل «ديلوس»، للتأكّد من مطابقة الاشتراطات الصحية، ما يصب في خدمة توجهنا الاستشرافي نحو التحول إلى مبنى مستدام وآمن يخدم تطلعاتنا الطموحة في تطوير منظومة متكاملة لتحسين جودة حياة الدارسين والهيئة التدريسية والإدارية، بما يتواءم وأعلى المعايير العالمية».

سباق الاستدامة

قال بول سيالا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ديلوس»: نفخر بالفرصة الهامة التي أتيحت أمامنا لنكون مساهماً فاعلاً في دعم جهود الجامعة في مجال البحث والتطوير والأعمال، مثمنين اختيارنا لنكون جزءاً من مساعي هذا الصرح السبّاقة لتحقيق الاستدامة. ويكتسب تطوير المباني الأكثر ذكاءً وصحةً واستدامة أهمية عالية كونه فرصة فريدة وقوية للتأثير إيجاباً في صحة ورفاهية الناس أينما كانوا، سواء في بيئة العمل أو السكن أو التعلم.