«إمباور»: تكنولوجيا تبريد المناطق تلعب دوراً في نمو القطاع العقاري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أهمية التقدم التكنولوجي لأنظمة تبريد المناطق في نمو القطاع العقاري وزيادة تبني التقنيات الناشئة والحديثة للمضي قدماً في جهود تطوير هذا القطاع في الدولة، وذلك بمناسبة انعقاد معرض «سيتي سكيب أبوظبي».

ويهدف تبني أنظمة تبريد المناطق إلى تعزيز كفاءة وفعالية الطاقة في المباني، كما تخدم آلية تبريد المناطق التوجهات الرئيسية في قطاع الإنشاءات، الذي يسعى إلى الوصول إلى مبانٍ ذكية وحديثة وبكلفة أقل، حيث تعمل هذه الآلية على تعزيز كفاءة الطاقة والتقليل من استهلاكها، بالنظر إلى أن تبريد المناطق يساهم في توفير ما يعادل من 50% من الطاقة المستخدمة للتبريد في المباني مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي ل «إمباور»: تقوم جميع القطاعات الحيوية في الدولة على مبدأ الاستدامة وتحقيق تنمية وطنية شاملة، حيث يلعب القطاع العقاري في الدولة دوراً كبيراً في مناحٍ عدة، فهو إلى جانب أنه يُظهر الجانب الحضاري للدولة، فإنه يخدم مختلف القطاعات بما فيها الصناعية، والسياحية، والاقتصادية، إضافة طبعاً إلى قطاع الإسكان. وأصبح هذا القطاع يشكل عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الأخضر.