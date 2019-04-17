شكرا لقرائتكم خبر عن «جراندويلد» تكمل بناء أربع سفن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت شركة «جراندويلد» لبناء السفن ومقرها دولة الإمارات، عن تسليم أربع سفن نقل طواقم بحرية جديدة ضمن العقد الذي تم توقيعه لبناء ستة قوارب إرشاد، وأربعة قوارب نقل طواقم بحرية لمصلحة شركة نفط الكويت، في مايو/ أيار من العام 2017. وبذلك يصل العدد الكلي للسفن التي تم إنجازها إلى خمس سفن، وسيتم الانتهاء من تسليم السفن الخمس المتبقية في شهر يونيو/ حزيران المقبل.
تم تسليم القوارب الأربعة الجديدة التي تم تصميمها خصيصاً وفق المتطلبات الفنية التي تلبي احتياجات شركة نفط الكويت، في الموعد المحدد من دون تأخير، وفق معايير هيئة التصنيف البريطانية «لويدز ريجستر» لضمان توفير أعلى معدلات الكفاءة والتشغيل والسلامة.
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