الذهب ينخفض وآمال التجارة تعزز الإقبال على المخاطرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي، أمس، فيما عززت بيانات اقتصادية تدعو للتفاؤل في الآونة الأخيرة ومؤشرات على تحقيق واشنطن وبكين تقدماً في الخلاف التجاري الدائر بينهما منذ نحو العام، الإقبال على المخاطرة.

ويدفع تحسن الأوضاع الاقتصادية المستثمرين للاتجاه للأسهم وهي أصول تدر عائداً وتجنب الذهب الذي لا يدر عائداً.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1285.22 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة نزل الذهب إلى 1281.96 دولار وهو أقل مستوى منذ الرابع من إبريل/نيسان.

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وقال دومينيك شنايدر المحلل لدى يو.بي.إس لإدارة الثروات في هونج كونج «السبب الرئيسي الذي يضغط على الذهب تحسن البيانات الاقتصادية.. بالنسبة لدول مثل الصين على سبيل المثال تحسنت الأوضاع إلى حد ما».

وأعلنت الصين الأسبوع الماضي عن بيانات ائتمان وصادرات أفضل من التوقعات أدت لتهدئة المخاوف بشأن وتيرة النمو الاقتصادي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1% إلى 14.96 دولار للأوقية بعد أن لامست أدنى مستوى لها منذ 26 ديسمبر/ كانون الأول عند 14.81 دولار في الجلسة السابقة.

وكسب البلاتين 0.1% في المعاملات الفورية إلى 885.63 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.4% إلى 1366.44 دولار للأوقية.