«جيميني» تطرح منازل بأسعار معقولة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سونيل جوميز، الرئيس التنفيذي لشركة «جيميني العقارية»، إن القدرة على تحمل التكاليف هي عنصر أساسي للاستدامة، وأن أقل من 20% من المنازل التي تقع تحت التملك الحر في دبي تندرج تحت فئة الإسكان الميسور، وفقاً للتقرير الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 16 إبريل/‏‏‏‏‏ نيسان 2019 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتابع قائلاً «في أي اقتصاد، الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط هي أساس المجتمع والاقتصاد، وهي تمثل نحو 80 إلى 90% من السكان، فإذا كانت نسبة 20% من أسهم الإسكان تلبي احتياجات 80% من السكان - فنحن نعرف الفجوة وأين تكمن المشكلة».

وهذا يعني أن أغلبية السكان يعيشون في منازل مستأجرة، فكيف يمكننا تشجيعهم على شراء العقارات؟ هل يمكننا أن نفعل شيئاً لمساعدتهم على الانتقال إلى منازلهم ذات الملكية الحرة - من خلال خطة سداد مريحة بما في ذلك نظام الإيجار الخاص؟ حيث قال المنتدى الاقتصادي العالمي»WEF

في تقريره إن نقص المساكن بأسعار معقولة يشكل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة السعادة، إضافة إلى رؤيتها كمدينة ذكية.

ويظهر تقرير سوق العقارات في أبوظبي للربع الأول من عام 2019، أن ثقة المستثمرين لا تزال قائمة في الربع الأول من عام 2019، وتقول وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين إن المزيد من المجتمعات ذات الأسعار المعقولة تتفوق على المجتمعات الأكثر تكلفة في سوق العقارات في أبوظبي.

واستكمل سونيل جوميز: بصفتنا مطورين، نحن فخورون بأن نعلن أننا قد قمنا للتو بتسليم مشروعنا «سبيلندور» السكني الأول الذي تبلغ تكلفته 300 مليون درهم مع السكان المقيمين بالفعل، ومن المتوقع الانتهاء من مشروعنا الثاني «سيمفوني،» في منطقة الخليج التجاري في دبي قبل«إكسبو 2020 دبي».