«موارد الفجيرة» تستعرض تجربتها في تدوير المخلفات التعدينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

كشف المهندس علي قاسم مدير عام «مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية» عن الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة في إعادة تدوير المخلفات التعدينية، انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية؛ عبر عدة مراحل، بدءاً من عملية استغلال الصخور في المنشآت التعدينية بعمليات إزالة الغطاء الصخري والتربة المتواجدة فوق الصخور المراد استغلالها، وتفجير الصخور ثم جمع المواد المتكسرة الناتجة عن تلك العملية وإجراء عمليات التكسير الأولية والثانوية والغربلة والفرز والطحن، وصولاً إلى المنتجات النهائية.

جاء ذلك في الورقة التي قدمها في مؤتمر ومعرض عمان للتعدين الذي نظمته الهيئة العامة للتعدين في سلطنة عُمان بالشراكة مع شركة أعمال المعارض العُمانية «عُمان إكسبو»، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بمشاركة نحو ألف مختص بمجال التعدين ، الذي انطلقت فعالياته أول أمس.

واستعرض قاسم ضمن الورقة تجربة المؤسسة الناجحة، ودورها في استخدام أحدث التقنيات؛ لإعادة تدوير مخلفات المحاجر، والاستفادة منها في صناعات مختلفة، واعتبر أن مشاركة المؤسسة في الحدث مشاركة مهمة، بحكم أنها واحدة من أبرز المشاركين في رسم مستقبل قطاع التعدين.