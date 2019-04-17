الحوافز تنعش الاستثمار العقاري في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عدنان نجم ومحمد علاء و (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، فعاليات الدورة ال13 من معرض «سيتي سكيب أبوظبي 2019»، الذي يقام في «مركز أبوظبي الوطني للمعارض» وتستمر فعالياته حتى 18 إبريل/نيسان الجاري.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن دورة هذا العام التي انطلقت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، شهدت حضوراً إقليمياً وعالمياً متزايداً، لما تشكله حزمة الحوافز الاقتصادية والمعيشية والتنموية المتكاملة من جاذبية استثمارية.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، عبر «تويتر»: برعاية الشيخ محمد بن زايد، شهدنا انطلاق الدورة 13 من معرض سيتي سكيب، الذي يسجل حضوراً محلياً وإقليمياً وعالمياً متزايداً، ليكون مرآة لحيوية السوق العقاري في أبوظبي وللجاذبية الاستثمارية التي يشكلها هذا السوق ضمن حزمة من الحوافز الاقتصادية والمعيشية والتنموية المتكاملة.

وقام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان يرافقه عدد من أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إلى جانب عدد من القيادات الحكومية بجولة شملت عدداً من الأجنحة المُشاركة في المعرض، الذي يستقطب أكثر من 80 جهة عارضة من كبرى شركات التطوير العقاري المحلية والإقليمية والعالمية، واطلع سموه على أهم المشاريع التي تستعرضها المنصات العالمية للمعرض.

وأشاد سموه بالإقبال الملحوظ الذي شهده المعرض، بما يؤكد الازدهار والتطور اللذين يشهدهما القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، إضافة إلى نجاح التجربة الإماراتية في صناعة نماذج عالمية من التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص؛ للارتقاء بأداء القطاعات الرئيسية، وتعزيز تنافسيتها على المستويات العالمية.

وزار الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، معرض «سيتي سكيب أبوظبي 2019»، واطلع على أجنحة شركات التطوير العقاري المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة في المعرض.

وقال كريس سبيلر مدير مجموعة معارض «سيتي سكيب» في شركة «إنفورما للمعارض»، إن منصة «سيتي سكيب أبوظبي» تمكنت من ترسيخ مكانتها كمحطة سنوية للاطلاع على مستجدات القطاع العقاري، واستشراف التوجهات المستقبلية؛ من خلال توفير أرضية لخبراء الصناعة للتواصل بينهم وبين المستثمرين والخبراء، ومناقشة أهم الموضوعات ذات الصلة بالقطاع والأسواق العقارية.

وتشمل أجندة المعرض ثلاث فعاليات رئيسية مصاحبة؛ وهي: «مؤتمر سيتي سكيب» المقام تحت شعار الآفاق المستقبلية للابتكار في المجالين التنظيمي والتقني، الذي انطلق، يوم أمس، بالتزامن مع حوارات «سيتي سكيب»، والتي تتميز بمشاركة صنّاع القرار والمسؤولين من جانب القطاع الحكومي والخاص إضافة إلى مشاركة طيف واسع من الخبراء والمتخصصين في المجال العقاري إلى جانب منصة «حوارات سيتي سكيب» المتاحة لجميع الزوار لمدة يومين.

وانطلق «مؤتمر سيتي سكيب» بجلسة حوارية بعنوان: «الاستثمار في أبوظبي: بناء المستقبل» قدمها الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العقارات في غرفة تجارة أبوظبي، وتحدث خلالها عن الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز نمو القطاع في أبوظبي والإمارات، والجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات بين جهات القطاعين الحكومي والخاص.

ويعقد بالتزامن مع المؤتمر منتدى التصميم والهندسة المعمارية الذي يستضيف طيفاً واسعاً من المهندسين والمتخصصين في مجال البناء، وتمحورت الجلسات حول آخر مستجدات عالم التصميم المعماري وأفضل سبل الاستفادة من التصاميم في المحافظة على الموروث الثقافي والتاريخي، واستدامة المباني وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المستخدمة.

كما عقدت على هامش المؤتمر جلسات «منتدى سيتي سكيب»، والتي قدمت مجموعة من المشاركات المتنوعة التي تمحورت حول موضوعات ترتبط بمحور أساسي لأعمال البناء، وهو التصميم وانعكاس تطبيقاته المختلفة في ضمان الاستدامة والتميز للمشاريع. وسيشهد المعرض اليوم فعالية «حوارات سيتي سكيب» والتي تستمر لمدة يومين؛ بهدف توفير بيئة معرفية شاملة، تسهم في توحيد الرؤى حول التوجهات المستقبلية للأسواق؛ من خلال إتاحة المجال لجميع الزوار بحضور الجلسات الحوارية التي يقدمها خبراء المجال.