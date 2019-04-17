«الإمارات دبي الوطني» يدرج سندات بمليار دولار في ناسداك دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قرع هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، جرس افتتاح السوق أمس في ناسداك دبي، وذلك احتفالاً بإدراج سندات تقليدية بقيمة مليار دولار.

ويدعم رأس المال المجموع من خلال الإدراج أعمال بنك الإمارات دبي الوطني على المستويين الإقليمي والدولي في مجموعة من الخدمات بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد وللشركات والخدمات الاستثمارية، والخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الأصول، والأسواق العالمية وعمليات الخزانة والوساطة، والخدمات المصرفية الإسلامية.

ويعد بنك الإمارات دبي الوطني أكبر جهة إصدار للسندات التقليدية في ناسداك دبي، حيث تبلغ القيمة الاسمية الإجمالية لسنداته المدرجة 5.28 مليار دولار من خلال ثمانية إصدارات.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: في الوقت الذي نستخدم فيه فرص التمويل طويل الأجل لزيادة تطوير خدماتنا المصرفية للشركات والأفراد، توفر لنا روابطنا القوية مع ناسداك دبي حضوراً دولياً رفيع المستوى فضلاً عن إطار تنظيمي متميز لسنداتنا. وقد حظي أحدث إصداراتنا من السندات بإقبال جيد من جانب قطاع كبير من المستثمرين عبر أوروبا وآسيا والشرق الأوسط مما يظهر ثقتهم في استمرارية أداء بنك الإمارات دبي الوطني.

Advertisements

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، والذي حضر احتفال قرع الجرس: يعكس إدراج أحدث سندات بنك الإمارات دبي الوطني الالتزام الراسخ من قِبل مؤسسات الخدمات المالية الرائدة في دبي بتضافر الجهود من أجل تحقيق مصالحها المشتركة، وذلك عن طريق الاستخدام الفعّال لأسواق رأس المال في المنطقة. وستواصل دبي تعزيز بنيتها التحتية لعمليات الإدراج بما يلبي تطلعات جهات الإصدار والمستثمرين ليس في الإمارات فحسب بل على المستوى العالمي أيضاً.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجميع السندات التقليدية المدرجة في ناسداك دبي حالياً 18.08 مليار دولار. وتعد دبي أكبر مركز لإدراج الصكوك في العالم من حيث القيمة بما مجموعه 59.39 مليار دولار.

وصرح عبدالواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي قائلاً: يسر ناسداك دبي أن تدعم متطلبات جمع رؤوس الأموال لبنك الإمارات دبي الوطني في إطار التزامنا بتسهيل توسّع وتطور المؤسسات الرائدة التي تفيد الجمهور والاقتصاد. وبوصفنا البورصة المالية الدولية في المنطقة، نتطلع إلى إدراج مزيد من إصدارات السندات من مجموعة من جهات الإصدار العامة والخاصة.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يسعدنا أن نشهد هذا الإقبال القوي من المستثمرين الدوليين على أحدث إصدار عام قمنا به، حيث تم شراء ثلثي هذا الإصدار من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونرى أن الإدراج في سوق «ناسداك دبي» عملية واضحة ومباشرة، ويمكن للمستثمرين أن ينعموا براحة البال بفضل الشروط التنظيمية القائمة للإدراج في «ناسداك دبي».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: تقدم بنيتنا التحتية والحضور العالمي الذي توفره ناسداك دبي الدعم لبنك الإمارات دبي الوطني في ظل قيام البنك بتطوير رسالته بوصفه أحد كبار مقدمي الخدمات المالية للعملاء من الشركات والأفراد. ونتطلع إلى تعزيز علاقتنا طويلة الأمد مع مجموعة الإمارات دبي الوطني والتي تشمل أنشطتها في ناسداك دبي خدمات الوساطة في الأسهم والإصدار.

وتم إدراج أحدث إصدارات بنك الإمارات دبي الوطني من السندات في ناسداك دبي في 20 مارس 2019.