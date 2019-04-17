«المشرق» يعتمد تقنيات «آيديميا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”:

اختار بنك المشرق البطاقات الذكية المعدنية من «آيديميا» من أجل توفير تجربة راقية لعملائه المميزين، ما يجعله أكبر مصدّر لهذا النوع من الخدمات الجديدة المبتكرة في الإمارات.

وقالت جوليا شوننبرج، نائب الرئيس الأول للمؤسسات المالية في «آيديميا» في الشرق الأوسط وإفريقيا: «إنها خطوة أخرى تسهم في توطيد علاقتنا التي بدأت في العام 2011. نحن نسعى من أجل تزويد عملائنا بمنتجات عالية الجودة تعكس التزامهم تجاه العملاء المتميزين». وقال بانكاج كوندرا، رئيس المدفوعات في «المشرق»: من خلال شراكتنا، دعمت «آيديميا» بنك المشرق بتقنيات وابتكارات أثبتت فعاليتها لكي نتمكن من توفير تجربة دفع تستكمل أسلوب حياة عملائنا.