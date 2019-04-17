وضع حجر أساس جناح ألمانيا في «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تم، يوم أمس، وضع حجر أساس الجناح الألماني في موقع «إكسبو 2020 دبي» قبل عام ونصف العام من موعد انطلاق الحدث العالمي المرتقب، وتعرف ضيوف حفل وضع حجر الأساس إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام إلى تجربة نوعية في الجناح الذي يقوم على مفهوم «ملتقى ألمانيا»، وقدم المفوض العام للجناح الألماني ديتمار شميتس وفريقه أولى المعروضات المقرر ضمها لمجموعة معروضات الجناح حول موضوع الاستدامة، كما تم التطرق إلى التصميم المبتكر للجناح الذي يتم من خلاله التحكم بالطقس بداخله، وفي الوقت الذي أطلقت فيه في دبي إشارة البدء لأعمال الإنشاء، انطلق من كولونيا الموقع الإلكتروني الخاص بالمشاركة الألمانية في المعرض العالمي المقبل.

جهود الاستدامة

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وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، من دواعي سرورنا أن نكون برفقة ديتمار شميتز المفوض العام لجناح ألمانيا وفريقه في موقع«إكسبو 2020 دبي»؛ للاحتفال بوضع حجر أساس ملتقى ألمانيا- الاسم الرسمي لجناح ألمانيا، وغني عن التعريف أن ألمانيا بذلت جهوداً هائلة في مجال الاستدامة، التي هي واحدة من موضوعات «إكسبو» الرئيسية، وبالتالي فإننا نتشوق لنرى تجسيداً لهذه الجهود على أرض الواقع وصولاً إلى تنظيم حدث دولي نعمل جميعاً على أن يكون استثنائياً في «إكسبو 2020 دبي».

وقال غيرالد بوزى، الرئيس التنفيذي لشركة «كولنميسى»: إن الأولوية القصوى بالنسبة لنا هي الانتهاء من كافة الأعمال في الموعد المحدد لافتتاح إكسبو في 20 أكتوبر/‏تشرين الأول من العام المقبل؛ لذا يتعين علينا الالتزام بالجدول الزمني الضيق، والشروع في أعمال البناء في الوقت المناسب.

وأعرب المفوض العام ديتمار شميتز عن إعجابه بصورة خاصة بالتقدم الذي تم إحرازه في أعمال البناء الجارية على أرض «إكسبو»، والتي تضطلع الدولة المضيفة بالمسؤولية عنها؛ فمسار المترو أصبح مرئياً بوضوح، وبدأ جناح الدولة المضيفة والأجنحة التي تتناول المواضيع الفرعية في التبلور، كما ارتفعت مباني ساحة الوصل.

التصميم المناخي

وشرح الخبير المعماري البروفيسور توبياس فاليسر من مكتب «لافا المعماري» في دبي أن فريقه توصّل خلال عملية التخطيط من خلال حساب دقيق إلى أفضل إمكانات التظليل الذاتي للجناح، وإلى كيفية الاستفادة من درجات الحرارة اللطيفة في الأشهر الأكثر برودة من فترة إكسبو، وسوف تخدم مادة مبتكرة يتم استخدامها في السقف والواجهة الخارجية هذا الهدف؛ من خلال عكس الحرارة وإشعاعها للخارج، فضلاً عن تخفيض درجة حرارة الزوار تدريجياً تبدأ من مرحلة الانتظار في طابور الدخول؛ حيث يتم رش الزوار بالرذاذ الجاف المنعش.