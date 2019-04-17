شكرا لقرائتكم خبر عن 190طناً طاقة تحمّل السقف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسمح التصميم المتطور لهيكل السقف تحمل أوزان تصل إلى 190 طناً؛ لذا تستطيع الصالة بكل سهولة استضافة أكبر العروض والإنتاجات العالمية ذات المؤثرات الضوئية والمرئية. وتعد تقنية الصوت المذهلة من أبرز المواصفات التكنولوجية التي تجعل منها الوجهة المثالية للفنانين العالميين؛ لإحياء العروض الموسيقية الحية.

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