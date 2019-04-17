نقفي: واثق من براءتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أكد عارف نقفي مؤسس «أبراج كابيتال» براءته التامة من كل ما هو منسوب إليه من اتهامات. جاء ذلك في بيان باسمه أرسلت شركة علاقات عامة قام بتعيينها نسخة منه ل ”الخليج 365”، حيث قال البيان إنه يتوقع أن تتم تبرئته كلياً من التهم الموجهة إليه والتي أدت لإلقاء القبض عليه في بريطانيا الأسبوع الماضي. وقال نقفي إنه «لم يأل جهداً في مساعيه لتعظيم العائدات لدائني الشركة منذ تم الإعلان عن بدء عملية التصفية المؤقتة».

وقالت الشركة إنها لا يمكنها التعليق نيابة عن مصطفى عبد الودود الذي ألقي القبض عليه في الولايات المتحدة لاتهامات بالتواطؤ مع نقفي والمبالغة في الترويج للشركة بتضخيم قيمتها الحقيقية لاستقطاب المستثمرين. ويواجه نقفي اتهامات بالتلاعب بأموال المستثمرين في «صندوق أبراج للرعاية الصحية» والاحتيال وإساءة توظيف 230 مليون دولار.