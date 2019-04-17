شكرا لقرائتكم خبر عن نقفي: واثق من براءتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة
أكد عارف نقفي مؤسس «أبراج كابيتال» براءته التامة من كل ما هو منسوب إليه من اتهامات. جاء ذلك في بيان باسمه أرسلت شركة علاقات عامة قام بتعيينها نسخة منه ل ”الخليج 365”، حيث قال البيان إنه يتوقع أن تتم تبرئته كلياً من التهم الموجهة إليه والتي أدت لإلقاء القبض عليه في بريطانيا الأسبوع الماضي. وقال نقفي إنه «لم يأل جهداً في مساعيه لتعظيم العائدات لدائني الشركة منذ تم الإعلان عن بدء عملية التصفية المؤقتة».
وقالت الشركة إنها لا يمكنها التعليق نيابة عن مصطفى عبد الودود الذي ألقي القبض عليه في الولايات المتحدة لاتهامات بالتواطؤ مع نقفي والمبالغة في الترويج للشركة بتضخيم قيمتها الحقيقية لاستقطاب المستثمرين. ويواجه نقفي اتهامات بالتلاعب بأموال المستثمرين في «صندوق أبراج للرعاية الصحية» والاحتيال وإساءة توظيف 230 مليون دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر نقفي: واثق من براءتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.