شكرا لقرائتكم خبر عن "الضرائب": لا صحة لما تردد عن إقالة رئيس المصلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن ما أثير على بعض المواقع الإخبارية عن إقالة عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية من منصبه غير صحيح.

وأكدت مصلحة الضرائب فى بيان رسمى أن رئيس المصلحة مستمر في منصبه ويمارس مهامه الوظيفية وأن أى كلام غير هذا عار تماما من الصحة.

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وناشدت مصلحة الضرائب جميع الإعلاميين والصحفيين بضرورة مراعاة الدقة و التأكد من المعلومات التي يتم نشرها حتى لا يتم نشر الشائعات وذلك للصالح العام.