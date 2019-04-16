شكرا لقرائتكم خبر عن " الصندوق الصناعي" يستعرض أبرز مشروعات 2019 والان نبدء بالتفاصيل

ترأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح اجتماع مجلس الإدارة الثاني للصندوق الصناعي لعام 2019م، للاطلاع على تطورات وإنجازات إستراتيجية الصندوق، واستعراض أبرز المشاريع والمبادرات.

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