شركة سعودية وافضل جامعة في العالم توقعان شراكة استراتيجية في تطوير مجال السياحة والترفية في السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جنيف

وقعت شركة الضيافة السويسرية اتفاقية شراكة استراتيجية مع جامعة Ecole Hôtelière de Lausanne بهدف تبادل الاستشارات والخبرات العالمية للمشاريع السياحية المستقبلية بالمملكة، حيث وقع الاتفاقية كلاً من الأستاذ سلمان قاسم الرئيس التنفيذي لشركة الضيافة السويسرية، والسيد أوليفر فيرشيلد ممثلاً جامعة EHL.

وقد جرى التوقيع بالتزامن مع زيارة وفد مجلس الأعمال السعودي السويسري إلى سويسرا، وتمت الاتفاقية الاستراتيجية في مقر البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف، بحضور من معالي السفير الدكتور عبدالعزيز الوصل، والقنصل العام سعادة الأستاذ صلاح المريقب، ورئيس مجلس الأعمال السعودي السويسري سعادة الأستاذ صلاح القحطاني، ونائبه سعادة الأستاذ فهد الشثري، والملحق التجاري بجنيف الأستاذ عبدالله المسعود، والمستشار الأستاذ عبدالسلام الكويتي.

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وقد صرّح الأستاذ سلمان قاسم: "انطلاقاً من المكانة الرائدة لشركة الضيافة السويسرية ودورها الفعال في تطوير وتقدم عجلة قطاع السياحة والضيافة في المملكة، فإننا نعمل دائماً على الدخول في الشراكات الاستراتيجية والتعاون مع المؤسسات الرائدة على مستوى عالمي". وأشاد "تم تصنيف جامعة EHL كأفضل جامعة في مجال الضيافة والسياحة عالمياً للعام الثاني على التوالي، ونطمح أن يثمر التعاون معها بالاستفادة من مصادرها من خبرات ودراسات واستشارات في أهم المشاريع السياحية المستقبلية بالمملكة كمشروع القدية الترفيهي، ومشروع نيوم، ومشروع منتجع أمالا، ومشروع تطوير مدينة العلا، ومشروع تطوير الدرعية التاريخية، ومشروع البحر الأحمر".

وأعرب السيد أوليفر فيرشيلد كبير المستشارين في جامعة EHL: "يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة الضيافة السويسرية كونها تشتهر بأنها المحرك الفعلي لتطوير ونهضة مجال السياحة في المملكة العربية السعودية، كما نسعد بتبادل الخبرات معها والاستفادة من معارف وخبرات كوادرها وعلى رأسهم الأستاذ سلمان قاسم، ومن جانبنا فإننا سنسعى أن نسخر خبرات ومصادر الجامعة التي تزيد عن مائة عام في مجال الضيافة والسياحة للمساهمة في دور شركة الضيافة السويسرية في تنمية قطاع السياحة ولمساعدتها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية".

ومن جانبه أضاف الأستاذ صلاح القحطاني رئيس مجلس الأعمال السعودي السويسري: "لقد عززت رؤية المملكة 2030 قطاع السياحة والترفيه في سبيل تنويع مصادر دخل المملكة وتشجيع استثمار القطاع الخاص، من خلال خطط تطوير المواقع السياحية القائمة وفق أعلى المعايير العالمية. فبعد إطلاق الرؤية التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توالى الإعلان عن المشاريع الضخمة في القطاع السياحي والترفيهي، كالمشاريع السياحية التي تساهم شركة الضيافة السويسرية في تحقيقها وإنجاحها على أرض الواقع لتنافس المملكة الدول المجاورة وتأخذ مكانتها بين أكثر الدول جذباً للسياحة العالمية".