كتب أحمد حسن
أعلن المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه عقد اجتماعا مع مسئولى الجهات المنفذة لوحدات الإسكان الاجتماعى بمدن: بدر والعبور و6 أكتوبر، للوقوف على برامج زمنية محددة للتسليم، خاصة لوحدات الإعلان الثامن المتأخرة فى التسليم.
وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح، إلى أنه تم الاتفاق على تسلم وحدات مدينتى العبور و6 أكتوبر، التى يتم تنفيذها حاليا على 3 دفعات، بنهاية يونيو وسبتمبر وديسمبر 2019، بينما يتم تسلم وحدات مدينة بدر على دفعتين، بنهاية سبتمير وديسمبر القادمين.
وأشار مسئولو صندوق الاسكان...
كانت هذه تفاصيل خبر الإسكان تعلن مواعيد تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى بمدن "بدر والعبور و6 أكتوبر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.