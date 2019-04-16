المالية تستهدف زيادة حصيلة ضرائب السجائر لـ 67 مليار جنيه العام المقبل

كتب- ميرا إبراهيم وأحمد علي ومصطفى عيد:

أظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي المقبل، أن الحكومة تستهدف زيادة حصيلة الضرائب على السجائر والتبغ (المحلي والمستورد) إلى 67.1 مليار جنيه خلال عام 2019-2020.

ووفقا لمشروع الموازنة الذي حصل مصراوي على نسخة منه، فإن الحكومة تعتزم بذلك زيادة حصيلة الضريبة على السجائر والتبغ خلال العام المالي المقبل بقيمة 7 مليارات جنيه بنسبة 11.6% مقارنة بالحصيلة المتوقعة خلال العام الجاري، والتي قدرتها الحكومة بقيمة 60.1 مليار جنيه.

من المتوقع أن تسجل حصيلة الضريبة على السجائر والتبغ خلال العام...