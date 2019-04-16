شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك تقود صعود البورصة السعودية والأسهم المصرية تشهد موجة بيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت البورصة السعودية اليوم الثلاثاء مع صعود أسهم معظم البنوك المدرجة، بينما دفعت موجة بيع البورصة المصرية للتراجع.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6%، مع صعود سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 3.8%، في حين ارتفع سهم مصرف الإنماء ثلاثة بالمئة.

وصعد سهم مجموعة فواز عبد العزيز الحكير للتجزئة 2.9%. وقالت المراكز العربية، إحدى وحدات الحكير، إنها ستطلق هذا الشهر ما وصفته بأنه سيكون أكبر طرح عام أولي في المملكة خلال خمس سنوات، وتأمل أن تجمع من ورائه نحو مليار دولار.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.6%، متكبدا خسائر لأربع جلسات متتالية، مع تراجع 25 سهما من ثلاثين سهما عليه. وأغلق سهم القابضة المصرية الكويتية منخفضا 2.5%، مواصلا الخسائر لعشر جلسات متتالية. وتراجع سهم شركة الاستثمار منذ خفضت سي.آي كابيتال تقييمها له إلى "محايد" بسعر مستهدف عند 1.75 دولار.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.5%، تحت ضغط خسائر الأسهم العقارية. وتراجع سهم إعمار العقارية 2%، بينما هبط سهم داماك العقارية 1.5%.

ومن المتوقع أن يضيف معرض إكسبو 2020 دبي العالمي 122.6 مليار درهم (33 مليار دولار) لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 2013 إلى 2031، بحسب دراسة أجرتها إي.واي للاستشارات.

وربما يساعد المعرض اقتصاد دبي المتباطئ، الذي نما 1.9% في 2018، في أضعف وتيرة له منذ انهيار أسعار العقارات في 2009 وما ترتب عليه من أزمة ديون.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.4% مع صعود سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 0.9%.

وارتفع سهم الكهرباء والماء القطرية 1.1%. وقالت الشركة يوم الاثنين إنها تهدف لتوليد 40% من أرباحها من ذراعها للاستثمارات الخارجية نبراس للطاقة.

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وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2%، متراجعا من قرب أعلى مستوياته في خمس سنوات الذي لامسه في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم بنك أبوظبي الأول ذو الثقل 0.9%، بعدما صعد لمستوى قياسي في الجلسة السابقة في أعقاب نيل الموافقة التنظيمية على زيادة الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهمه إلى 40% من 25% سابقا.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.6% إلى 9140 نقطة.

أبوظبي.. هبط المؤشر 0.2% إلى 5214 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر 0.5% إلى 2792 نقطة.

قطر.. زاد المؤشر 0.4% إلى 10259 نقطة.

مصر.. انخفض المؤشر 0.6% إلى 14974 نقطة.

البحرين.. صعد المؤشر 0.1% إلى 1443 نقطة.

سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.7% إلى 3985 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.8% إلى 6182 نقطة.