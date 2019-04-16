شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. بروتوكول بين جمعية رجال الأعمال وغرفة التجارة الاسترالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، عن توقيع الجمعية بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة التجارة والصناعة الاسترالية العربية على هامش لقائها بوفداً إسترلياً رفيع المستوى الأحد الماضي بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة رولاند جبور ، الرئيس الوطني ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الاسترالية العربية، وبحضور السفير جلين مايلز سفير استراليا في القاهرة ومجموعة من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة ومنها وزارة البترول والتعدين، وزارة التعليم العالي، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومركز تحديث الصناعة.

وقع البروتوكول كل من مصطفي إبراهيم، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ، ورئيس مجلس الأعمال المصري الاسترالى ومن الجانب الاسترالي رولاند جبور، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الاسترالية العربية.

وقال "ابراهيم"، أنه تم الاتفاق مع الوفد الاسترالي على تنظيم جمعية رجال الأعمال وفداً لزيارة استراليا للوقوف على أهم الفرص المتاحة خلال الفترة المقبلة ، مضيفا أن بروتوكول التعاون الموقع بين الجمعية وغرفة التجارة والصناعة الاسترالية العربية يمثل انطلاقة جديدة للتعاون المشترك بين القطاع الخاص المصري والاسترالي، مشيراً أنه يهدف إلى وضع آليات للتعاون الثنائي فى دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين فى مقدمتها تبادل الوفود والبعثات التجارية بشكل منتظم مع تطوير أنشطة التبادل التجاري والاقتصادي بجانب تبادل المعلومات الاقتصادية و دراسات السوق بشكل دوري.

وأكد "ابراهيم" أن هناك فرص واعدة للتعاون المصري الاسترالي فى مختلف المجالات سواء فى مجالات الاستثمار المشترك والتجارة والقطاعات الخدمية مثل التعليم والتدريب الفني بالاضافة مجالات السياحة والتعدين والمعدات والاجهزة الطبية وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن مصر هي بوابة استراليا فى الدخول إلى اسواق الشرق الاوسط وافريقيا نظراً لما تتمتع به من اتفاقيات تجارية وعلاقات متميزة فى افريقيا ودول المنطقة العربية والشرق الاوسط.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون التجاري مع استراليا وتشجيع الاستثمارات المشتركة، مشيراً أن حجم التجارة الخارجية لدولة استراليا يقدر بنحو 448 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات الأسترالية في مصر 83 شركة عام 2018 بإجمالي استثمارات قيمتها 174.52 مليون دولار، ويعد قطاع التعدين أهم القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الشركات الأسترالية المستثمرة في مصر.

ولفت ابراهيم، إلى أن زيارة الوفد الاسترالي لمصر تأتي في اطار برنامجه لزيارة عدد من دول المنطقة لعقد لقاءات مع ممثلي الهيئات الحكومية ورجال الاعمال لبحث امكانية اجراء مشروعات مشتركة، لافتا أن مختلف الجهات الحكومة استعرضت اهم فرص التعاون بين الدولتين ، موضحا أن الوفد الاسترالي يعمل في مجالات التعليم ، التدريب ،التعليم الفني ،تصنيع الأبواب ،القطاع الطبي والأدوية ،التعدين، السياحة ،الإستثمار العقاري ،تكنولوجيا المعلومات، التصنيع الزراعي بجانب الاغذية والمشروبات.

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