شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بجائزة "أفضل دولة" فى القمة العالمية لريادة الأعمال بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت مصر بجائزة القمة العالمية لريادة الأعمال، المقامة حاليًا بالمنامة بمملكة البحرين كأحسن دولة فى العالم فى مجال ريادة الأعمال.

وتسلم الجائزة المهندس أحمد عثمان؛ ممثل الشبكة العالمية لريادة الأعمال فى مصر والرئيس المنتخب للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، وأعرب المهندس أحمد عثمان عن سعادته بهذه الجائزة، مؤكدًا أنها تأتي تتويجًا وتقديرًا لجهود القيادة السياسية والحكومة المصرية في دعم وتمكين رواد الأعمال، وتشجيع المبادرات الداعمة والممكنة لمجتمع ريادة الأعمال والابتكار.

وأشار عثمان إلى الإصلاحات التشريعية والإدارية التي تمت بهدف تسهيل إنشاء الشركات الجديدة، وتقديم حزم من الدعم المتمثل في الإعفاءات الضريبية والجمركية، ودعم الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمويل المشاريع الصغيرة من خلال البنك المركزي المصري بأقل سعر للفائدة لا يتجاوز 5%.

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وألمح “عثمان” إلى عدد من البرامج الناجحة التي تقوم بها الحكومة المصرية دعمًا لريادة الأعمال، ومنها” فكرتك شركتك” الذي أنشأته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومشروع "رواد مصر 2030" الذي تنفذه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فضلًا عن جهود جهاز تنمية المشروعات، ووزارة الاتصالات ووزارة التجارة والصناعة وغيرها، فضلًا عن مبادرات القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضاف أن هذه الجائزة تأتي تتويجًا لمبادرات المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة في مصر، ومنها تنظيم قمة مصر لريادة الأعمال ومسابقة نواة أحد أهم مسابقات ريادة الأعمال التي قدمت العديد من المواهب والوجوه الجديدة الناجحة في ريادة الأعمال.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجائزة هى أعلى جائزة دولية فى هذا المجال على مستوى العالم، وتنافس عليها أكثر من 180 دولة.